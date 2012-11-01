Петербурженка отказалась от иска к Шнурову и "ВКонтакте" из-за песни "В Питере – пить"

Девушку смутил мат в песне.

Петербурженка, ранее подавшая в суд на музыканта Сергея Шнурова и "ВКонтакте" за мат в песне "В Питере – пить", отказалась от иска. Об этом 11 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга прекратил производство по исковому заявлению Ксении Овчинниковой к ИП Шнуров Сергей Владимирович и ООО "ВКонтакте" о защите прав потребителя. Объединенная пресс-служба судов города

Напомним, в июне этого года Овчинникова услышала песню группы Ленинград – "В Питере – пить". Она насчитала в песне два бранных выражения, которые повторяются несколько раз. Петербурженка утверждала, что Сергей Шнуров создал "некачественную музыкальную продукцию", а ООО "ВКонтакте" в свою очередь предлагает её пользователям. Она планировала отсудить у музыканта 1000 рублей.

Ранее стало известно, что Шнуров стал самым упоминаемым в СМИ музыкантом в Петербурге по итогам лета.

Фото: Instagram / @leningrad_shnurov