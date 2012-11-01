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Петербурженка отказалась от иска к Шнурову и "ВКонтакте" из-за песни "В Питере – пить"
Сегодня, 20:51
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Петербурженка отказалась от иска к Шнурову и "ВКонтакте" из-за песни "В Питере – пить"

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Девушку смутил мат в песне.

Петербурженка, ранее подавшая в суд на музыканта Сергея Шнурова и "ВКонтакте" за мат в песне "В Питере – пить", отказалась от иска. Об этом 11 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга прекратил производство по исковому заявлению Ксении Овчинниковой к ИП Шнуров Сергей Владимирович и ООО "ВКонтакте" о защите прав потребителя.

Объединенная пресс-служба судов города

Напомним, в июне этого года Овчинникова услышала песню группы Ленинград – "В Питере – пить". Она насчитала в песне два бранных выражения, которые повторяются несколько раз. Петербурженка утверждала, что Сергей Шнуров создал "некачественную музыкальную продукцию", а ООО "ВКонтакте" в свою очередь предлагает её пользователям. Она планировала отсудить у музыканта 1000 рублей. 

Ранее стало известно, что Шнуров стал самым упоминаемым в СМИ музыкантом в Петербурге по итогам лета.

Фото: Instagram / @leningrad_shnurov

Теги: вконтакте, иск, отказ, сергей шнуров
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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