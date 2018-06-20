Иск Максима Резника к Беглову окончательно отклонили

Городской суд подтвердил законность постановления районной инстанции.

Парламентарий петербургского ЗакСа Максим Резник не смог добиться в суде ответа от Беглова. Городская инстанция оставила исковое заявление депутата без изменений. Об этом сообщает Gazeta.Spb.

Резник надеялся, что руководитель Смольного извинится перед ним. Петербуржец настаивал, что были задеты его достоинство и честь. За моральный ущерб политик требовал заплатить ему один рубль. Ранее Смольнинский районный суд отклонил прошение. Постановление признано законным вышестоящим органом.

Причиной конфликта между резником и Бегловым стало то, что последний якобы заявил, что депутат хотел бы сдать Ленинград фашистам во время ВОВ. Обвинения врио губернатора отрицает.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутаты Вишневский и Резник пропустили общегородской субботник ради поездки за границу.

Фото: Piter.tv