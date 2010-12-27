Резник попросил вызвать свидетелей речи Беглова в суд

Невский суд перенес слушание на апрель.

Днем 12 марта в Невском районном суде прошло предварительное слушание по делу против Александра беглова. Максим Резник пытается доказать в инстанции, что его честь и достоинство были поруганы. Причиной искового заявления является речь врио губернатора перед ветеранами. Также спикер петербургского парламента обратился с иском против издания, которое распространило порочащую его аудиозапись в Интернете. Напомним, что Резник считает, что временный руководитель Смольного объявил, что депутат говорил о необходимости во время ВОВ сдать Ленинград фашистам.

Представитель ответчика считает, что мы злоупотребляем своими правами и хотим "преодолеть решение Смольнинского суда", вынесенное не в наших интересах. Говорят, иск точно такой же, и в отношении Беглова его стоит оставить без рассмотрения. Суд оставляет решение этого вопроса до следующего судебного заседания отмечает сам Резник

Напомним, что юристы стороны ответчика отказались идти на "мировую" с депутатом ЗакСа. Они требуют прекращения делопроизводства.

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Фото: Piter.tv