В историческом здании на Марсовом поле откроется гостиница

К 2023 году казармы лейб-гвардии переделают под отель.

В историческом центре Петербурга появится гостиница. Соглашение на создание отеля подписано чиновниками и представителями банка "Санкт-Петербург". Договоренность с властью достигнута в рамках международной выставки коммерческой недвижимости в 2019 году. Документы подписаны вице-губернатором Северной столицы Эдуардом Батановым и вице-президиентом организации Владимиром Скляревским.

Отметим, что согласно планам, гостиница будет предлагать услуги высокого ценового сегмента. Для нужд турбизнеса переоборудуют здание казарм лейб-гвардии Павловского полка на Марсовом поле, 1А.

Банк обязуется заняться восстановлением объекта и его реконструкцией. В проект будет вложен пять миллиардов рублей. Новая гостиница появится в Петербурге к 2023 году.

Напомним, что камера видеонаблюдения запечатлела конфликт со стрельбой на Петроградке.

Фото: Piter.tv