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Камера видеонаблюдения запечатлела конфликт со стрельбой на Петроградке
Сегодня, 8:29
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lesjasap

Камера видеонаблюдения запечатлела конфликт со стрельбой на Петроградке

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Из видео становится понятно, чем был обусловлен вооруженный конфликт.

Журналисты канала"78" выложили видео с моментом стрельбы в Петроградской районе. Преступление было совершено утром 12 марта.

Местные жители рассказали, что услышали звук стрельбы около второго дома по Пионерской улице. На кадрах видеозаписи с камеры наблюдения видно, что мужчина в капюшоне выходит на дорогу и кидает что-то в проезжающую машину. Водитель решил не останавливаться, а вот следующего за ним автомобилиста данный поступок возмутил. Он вышел на проезжую часть, чтобы разобраться в ситуации. Момент выстрелов на запись не попал.

На данный момент непонятно, кто из оппонентов применил оружие. По сведениям полиции, пистолет был травматический. В результате стрельбы пострадал местный предприниматель. Сейчас он госпитализирован в Александровскую больницу.

Фото: Piter.tv, Пятый канал

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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