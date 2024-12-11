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На Пионерской улице установили более 100 светодиодных фонарей

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Новые источники света имеют оптимальную для глаза человека цветовую температуру.

На Пионерской улице в Петроградском районе Петербурга завершена модернизация наружного освещения. Было установлено более 100 светодиодных фонарей, рассказали в городском комитете по энергетике. 

Новые источники света имеют оптимальную для глаза человека цветовую температуру, а также обладают длительным сроком эксплуатации. Замена светильников позволила в два раза снизить мощность потребляемой энергии фонарями. 

С 2019 года в Северной столице установили 240 тыс. таких светильников. Сейчас их доля составляет около 60% от всего светотехнического комплекса. На Петроградской стороне в 2025 году завершится строительство освещения в квартале рядом с домами 22-26 по улице Куйбышева.

Ранее на Piter.TV: на Северном проспекте установили почти 400 светильников.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: наружное освещение, пионерская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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