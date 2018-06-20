СМИ: депутаты Вишневский и Резник пропустили общегородской субботник ради поездки за границу

Ранее именно эти парламентарии особенно активно жаловались на загрязненность города и критиковали власть за неэффективную уборку. Однако, когда дело дошло до необходимости проявить себя на благо Петербурга, Вишневский и Резник просто улетели в Израиль.

Депутаты петербургского ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник особенно рьяно критиковали уборку города и, как результат, не явились на субботник 20 апреля. Пока ответственные петербуржцы убирали улицы города от мусора, откликнувшись на призыв врио губернатора Александра Беглова, Вишневский и Резник находились в Израиле. Об этом сообщают "Народные новости" со ссылкой на официальный портал ЗакСа, а также сведения очевидцев.

На сайте ЗакСа Петербурга указано, что Вишневский и Резник отправились в Израиль с официальным визитом. Командировка началась 15 апреля. В отчете о поездке говорится, что делегация встречалась с мэром Иерусалима Моше Лионом, министром по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным и рядом других официальных лиц. Согласно отчету, командировка закончилась 18 апреля. Однако, по данным "Народных новостей", домой петербургские законодатели решили не торопиться и задержались в солнечной стране до 20 числа.

При этом, как отметили очевидцы, с которыми пообщались журналисты, Вишневский и Резник отправились в командировку бизнес-классом. Если их слова верны, то на перелет делегации из 9 человек, в составе которой и полетели парламентарии, могло быть потрачено до 2,4 миллионов рублей из бюджетных средств.

И это только стоимость перелета! Прибавим к этому стоимость гостиницы – согласно сервису Booking номера в отеле 4-5 звезд на эти даты могли обойтись как минимум в 398 тысяч рублей. Иными словами, командировка депутатов петербургского ЗакСА выдалась весьма комфортной, передает Nation News.

И при всем этом Вишневский и Резник решили не возвращаться в Петербург в конце командировки, а задержаться в Израиле еще на два дня. Именно на эти дни, по стечению обстоятельств, и выпал общегородской субботник. Участие в нем приняли все первые лица Смольного и значительная часть депутатов ЗакСа.

Стоит отметить, что на призыв врио губернатора убрать город после зимнего периода откликнулось огромное количество петербуржцев. Сам Александр Беглов помогал наводить порядок во Фрунзенском районе города.