Владелец аквапарка "Питерлэнд" выиграл арбитражный спор на 1,5 млрд рублей

Летом на ЗАО "Стрёмберг" ввели внешнее управление.

ЗАО "Стрёмберг", выступающее основным владельцем ТРК "Питерлэнд", смогло отозвать иск ООО "Стройсвязьурал 1" о взыскании компенсации 1,5 млрд рублей. Как уже писал Piter.TV со ссылкой на данные картотеки арбитражных судов, в августе на предприятии было введено внешнее управление.

Заявление, поданное летом, касалось о взыскания со "Стрёмберг" компенсации за использование доли общего имущества с челябинским предприятием.

ООО "Стройсвязьурал 1" выступало инвестором ТРК, на начальном этапе в проект было вложено 1,5 млрд рублей. Впервые претензия к ЗАО "Стрёмберг" была подана в 2017 году, речь в иске шла о выплате 1,23 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Арбитражный суд рассмотрит иск Балтийского завода к финской компании на 5 млн евро.

Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд