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Арбитражный суд рассмотрит иск Балтийского завода к финской компании за 5 млн евро
Сегодня, 12:01
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Арбитражный суд рассмотрит иск Балтийского завода к финской компании за 5 млн евро

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На данный момент сумма претензий к Wärtsilä Oyj Abp составляет 785 млн рублей.

В четверг, 24 ноября, арбитражный суд  Петербурга и Ленобласти рассмотрит наиболее крупный иск "Объединенной судостроительной корпорации". Речь идёт о претензиях АО "Балтийский завод" судостроителю Wärtsilä Oyj Abp (Финляндия), о котором мы писали ранее. На данный момент сумма претензий достигает 785 миллионов рублей.

Разбирательства начались из-за срыва  поставок оборудования для ледоколов "Якутия" и "Чукотка". Иностранная корпорация обязалась передать дизель-генераторы и дейдвудные устройства для судов, но не выполнила требования контракта. 

По официальной причине, сделка не состоялась из-за введённых санкций. При этом авансовые платежи Wärtsilä Oyj Abp получила перед тем, как покинуть российский рынок. От компании требуют выплатить 5,1 млн евро и 469 млн  рублей без учета штрафов. 

Ранее мы сообщили о том, что у  петербургской компании хотят изъять недвижимость под строительство Витебской развязки.

Фото: Вконтакте / Балтийский завод  (Александр Лебедев)

Теги: арбитарж, балтийский завод, иностранные компании, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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