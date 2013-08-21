Арбитражный суд рассмотрит иск Балтийского завода к финской компании за 5 млн евро

На данный момент сумма претензий к Wärtsilä Oyj Abp составляет 785 млн рублей.

В четверг, 24 ноября, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит наиболее крупный иск "Объединенной судостроительной корпорации". Речь идёт о претензиях АО "Балтийский завод" судостроителю Wärtsilä Oyj Abp (Финляндия), о котором мы писали ранее. На данный момент сумма претензий достигает 785 миллионов рублей.

Разбирательства начались из-за срыва поставок оборудования для ледоколов "Якутия" и "Чукотка". Иностранная корпорация обязалась передать дизель-генераторы и дейдвудные устройства для судов, но не выполнила требования контракта.

По официальной причине, сделка не состоялась из-за введённых санкций. При этом авансовые платежи Wärtsilä Oyj Abp получила перед тем, как покинуть российский рынок. От компании требуют выплатить 5,1 млн евро и 469 млн рублей без учета штрафов.

Ранее мы сообщили о том, что у петербургской компании хотят изъять недвижимость под строительство Витебской развязки.

Фото: Вконтакте / Балтийский завод (Александр Лебедев)