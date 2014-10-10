В полуфинале российские спортсмены одолели бразильцев.

Российская спортсменка Елена Исинбаева поздравила российских волейболистов с выходом в финал Олимпиады в Токио. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом наблюдала за соотечественниками с трибун арены. После завершения соревнования в собственном Instagram-аккаунте девушка записала свои эмоции от победы своих соотечественников над бразильскими представителями.

Ребята молодцы, показали настоящую борьбу. Сегодня было не легче, чем в Рио, в финале нельзя терять концентрацию. Елена Исинбаева, российская спортсменка

Напомним, что мужская сборная России по волейболу обыграла бразильцев в полуфинале Олимпиады со счетом 3-1. Финал соревнования пройдет 7 августа. В нем россияне сразятся против победителя матча Франция-Аргентина. В финал наша команда попадает на летних Играх в третий раз. Один раз волейболисты выигрывали золотые медали (в 2012 году), однажды - серебряные награды - в 2000 году. Дважды команда получала бронзу (в 2004 и 2008 годах).

Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады.

Фото и видео: Instagram / isinbaevayelena