В Париже появилась реклама Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

На плакате изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

В Париже заметили плакат с рекламой Олимпийских игр 2024, на котором изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева, пишут РИА Новости.

Для рекламы предстоящей Олимпиады использовалась фотография, сделанная после победы российской спортсменки на Олимпийских Играх 2008 года в Пекине. Именно тогда Елена Исинбаева победила с мировым рекордом 5,05 метров.

На постере Исинбаева изображена со спины, фотографию "отзеркалили", как и российский флаг, но все легко считывается. Слоган на плакате: "Олимпиада и Паралимпиада в Париже‑2024, ускорители истории(й)".

Отмечается, что рекламные плакаты разрабатывала компания Iceberg по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени в рамках проекта "Олимпийские игры в Сен-Сен-Дени". Фотографию можно найти в презентации на официальном сайте компании.

Ранее Piter.TV сообщал, что в МОК высказались о безопасности на Олимпиаде после погромов в Париже.

Фото: Radio France - Giv Anquetil