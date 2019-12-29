Иркутского педофила, который похитил 9-летнюю девочку, отправили в психушку

Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым.

Педофила, который в ноябре 2019 года похитил на улице 9-летнюю девочку, отправили на принудительное лечение.

Следственные органы по Иркутску сообщают, что ими завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины за похищение несовершеннолетней. Piter.TV ранее рассказывал подробности похищения 9-летней девочки в ноябре 2019 года.

23 ноября днем мужчина на "Тойоте" схватил 9-летнюю школьницу на улице, затолкал в свою машину, чтобы в дальнейшем изнасиловать ребенка. Момент похищения увидел 16-летний школьник, который попросил помощи у прохожего мужчины. Вдвоем они догнали машину с преступником и ребенком, блокировали автомобиль и освободили маленькую школьницу. Преступнику удалось скрыться. Через несколько часов педофила удалось задержать. Им оказался 48-летний местный житель, который с 2001 года по 2017 был два раза осужден за сексуальные преступления. Мужчину заключили под стражу.

Следком сообщает, что в рамках уголовного дела в отношении задержанного была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая признала его невменяемым.

Во время совершения инкриминируемого деяния он не мог осознавать фактический характер и опасность своих действий и руководить ими, по психическому состоянию представляет общественную опасность. В связи с этим, мужчина не подлежит привлечению к уголовной ответственности, нуждается в принудительных мерах медицинского характера в условиях стационара специализированного типа. СУ СК РФ по Иркутской области

В настоящее время по решению суда мужчина проходит лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Школьника и мужчину, которые спасли девочку, наградили медалями "Доблесть и отвага".

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