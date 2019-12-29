Омичке, убившей 2-летнюю дочь из-за крошек хлеба, дали 11 лет

Тело ребенка до сих пор не найдено.

В Омске вынесли приговор женщине, которая в мае 2019 года убила родную 2-летнюю дочь.

Piter.TV ранее рассказывал о жутком убийстве 2-летней девочки в Омске 9 мая 2019 года. Пьяная 28-летняя женщина, которая воспитывала дочь 2 лет и сына 3 лет, разозлилась на девочку, которая ела булку, а крошки упали на пол. Разъяренная женщина посадила малышку на колени и начала запихивать в рот ребенка куски булки и крошки. Девочка задохнулась и умерла. Сожитель женщины вынес тело девочки и с целью сокрытия улик спрятал его.

В полицию обратилась знакомая женщины, которая сообщила, что в семье пропала младшая дочь. Где находится тело девочки, женщина сказать не может. Поиск останков ребенка осложняется тем, что 19-мая скончался от алкогольной интоксикации сожитель. Семья состояла на учете как неблагополучная.

Сейчас завершилось слушание дела, и суд вынес свой вердикт: 11 лет колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на год. Женщина так и не признала свою вину, сваливая все на умершего сожителя.

Фото: СУ СК РФ по Омской области, pixabay.com