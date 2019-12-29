В Омске мать убила двухлетнюю дочь из-за крошек хлеба

Представитель гособвинения предложила суду признать фигурантку дела виновной в убийстве и назначить наказание в виде 13-ти лет лишения свободы.

В Омске суд завершает слушание дела по факту убийства матерью 2-летней дочери.

По версии следствия, убийство девочки произошло 9 мая. Пьяная 28-летняя женщина, которая воспитывала дочь 2 лет и сына 3 лет, разозлилась на девочку, которая ела булку, а крошки упали на пол. Разъяренная женщина посадила малышку на колени и начала запихивать в рот ребенка куски булки и крошки. Девочка задохнулась и умерла. Сожитель женщины вынес тело девочки и с целью сокрытия улик спрятал его.

В полицию обратилась знакомая женщины, которая сообщила, что в семье пропала младшая дочь. Женщина не признавала свою вину, но благодаря грамотной работе следователей, женщина созналась в содеянном. Где находится тело девочки, женщина сказать не может. Поиск останков ребенка осложняется тем, что 19-мая скончался от алкогольной интоксикации сожитель. Семья состояла на учете как неблагополучная.

Сейчас расследование дела завершено. Женщина так и не признала свою вину, сваливая все на умершего сожителя. Тем не менее, гособвинение предлагает признать женщину виновной в убийстве и отправить ее в колонию на 13 лет.

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Фото: СУ СК РФ по Омской области, pixabay.com