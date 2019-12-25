Иран рассчитывает на дальнейший обмен заключенными с США

В Тегеране считают, что правительство США ответственно за "проволочку" в обмене заключенными.

Ирана рассчитывают на дальнейший обмен заключенными с США. Об этом во время пресс-конференции с журналистами рассказал официальный представитель правительства Али Рабии. По словам чиновника, процесс обмена заключенными должен распространиться на всех задержанных граждан.

Надеемся, что процесс возвращения всех иранцев, находящихся в заключении в США, будет продолжен. Неоднократно говорили, что Иран полностью готов к обмену всех заключенных Али Рабии, официальный представитель правительства Ирана

Чиновник отметил, что ответственность за "проволочку" в данном вопросе стоит возложить на американскую сторону. Он напомнил, что Тегеран в начале июня 2020 года освободил из заключения ветерана ВМС США Майкла Уайта. ранее иностранца осудили за оскорбление верховного лидера Ирана. В свою очередь Америка отпустила на свободу доктора Маджида Тахери, которого считали виновным в нарушение антииранских санкций.

Иранское грузовое судно затонуло в территориальных водах Ирака.