Иран предостерег от слежки за совместными учениями с РФ

Завкомандующего иранской армией рассказал, что любой разведывательный объект в районе учений будет уничтожен.

Глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри рассказал, что любые "разведчики", которые будут присутствовать "со стороны" на совместных маневрах РФ, Китая и Ирана "Пояс морской безопасности" , будут ликвидированы.

Учения проходят в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Напомним, что совместные учения военно-морских сил трех стран начались 27 декабря. От РФ принимают участие сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и спасательный буксир "Виктор Конецкий". От китайской стороны в учениях заявлен ракетный эсминец "Синин".

Видео: YouTube / Минобороны России