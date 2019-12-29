Иран предостерег от слежки за совместными учениями с РФ

Глава штаба иранской армии Хабибулла Саяри рассказал, что любые "разведчики", которые будут присутствовать "со стороны" на совместных маневрах РФ, Китая и Ирана "Пояс морской безопасности" , будут ликвидированы.
Учения проходят в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Напомним, что совместные учения военно-морских сил трех стран начались 27 декабря. От РФ принимают участие сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и спасательный буксир "Виктор Конецкий". От китайской стороны в учениях заявлен ракетный эсминец "Синин".
Видео: YouTube / Минобороны России
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