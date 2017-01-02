Они продлятся с 27 по 30 декабря.

Россия, Китай и Иран сегодня начнут совместные военно-морские учения. Честь отдана боевому сторожевому кораблю "Ярослав Мудрый", танкеру "Ельня" и спасательному буксиру "Виктор Конецкий". Все судна являются собственностью Балтийского флота. Об этом сообщила газета "Красная звезда".

Совместные учения пройдут с 27 по 30 декабря на территории Оманского залива. Военные отработают маневры, организацию захвата и оказания помощи, освобождению судна от предполагаемых пиратов. Ранее официальный представитель КНР заявлял, что учения не связаны с напряженностью обстановки в регионе. От китайской стороны в учениях заявлен ракетный эсминец "Синин"

Ранее Piter.tv писал о том, что ООН не смогла подтвердить, что объекты Saudi Aramco обстрелял Иран.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Минобороны России