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ООН не смогла подтвердить, что объекты Saudi Aramco обстрелял Иран

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Эксперты не нашли доказательство среди обломков дронов.

ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco. Комиссия не установила владельца ракет и беспилотных аппаратов, напавших на нефтяные объекты. Об этом сообщил "Интерфакс". Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что данных о причастности Ирана к атаке на Саудовскую Аравию нет.

В настоящее время невозможно на независимой основе подтвердить иранское происхождение

прокомментировал специалист

К такому выводу эксперты пришли после изучения обломков использованного оружия. Результаты исследования опубликованы в докладе, представленном Совету безопасности ООН. Ранее группа стран, включая ЕС и СА, обвинил Иран в атаке 14 сентября на объекты Saudi Aramco. Это произошло несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя йеменская группировка.

Ранее Piter.tv писал о том, что добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире.

Видео: YouTube/Aramco

Теги: saudi aramco, антонио гутерриш, иран, оон, саудовская аравия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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