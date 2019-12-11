ООН не смогла подтвердить, что объекты Saudi Aramco обстрелял Иран

Эксперты не нашли доказательство среди обломков дронов.

ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco. Комиссия не установила владельца ракет и беспилотных аппаратов, напавших на нефтяные объекты. Об этом сообщил "Интерфакс". Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что данных о причастности Ирана к атаке на Саудовскую Аравию нет.

В настоящее время невозможно на независимой основе подтвердить иранское происхождение прокомментировал специалист

К такому выводу эксперты пришли после изучения обломков использованного оружия. Результаты исследования опубликованы в докладе, представленном Совету безопасности ООН. Ранее группа стран, включая ЕС и СА, обвинил Иран в атаке 14 сентября на объекты Saudi Aramco. Это произошло несмотря на то, что ответственность за теракт взяла на себя йеменская группировка.

Ранее Piter.tv писал о том, что добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире.

Видео: YouTube/Aramco