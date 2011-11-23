Саудовский регулятор дал добро на IPO Saudi Aramco

Предложение может стать одни из крупнейшим в мире.

Нефтяная компания Saudi Aramco разместит акции на саудовской бирже Tadawul. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Компания занимает одно из лидирующих мест на рынке полезных ископаемых. Ее общая стоимость оценивается в $1,2 трлн.

В организации рассказали, что приобрести часть акций, которыми владеет государство, смогут квалифицированные индивидуальные и институциональные инвесторы. Акции появятся на бирже 3 ноября.

Напомним, что в сентябре на объектах компании Saudi Aramco произошел пожар из-за атаки дронов. В результате приостановилась поставка 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. В компании отметили, что это скажется на материальном благосостоянии Saudi Aramco.

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Видео: YouTube/CNN Business,CNBC International