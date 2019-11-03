Украине предсказали "печальный сценарий" без авиасообщения с Россией

Эксперты считает, что запрет на полеты негативно скажется на экономике страны

Авиационную отрасль Украины ждет очень печальный сценарий, если Киев не договориться с Москвой о возможности летать в в российском воздушном пространстве. Такое мнение выразил политолог Сергей Белашко.

Эксперт отметил, что из-за запрета на полеты самолеты украинских компаний вынуждены увеличить дальность перелета, что приводит к увеличению их стоимости. В пример он привел рейс Киев — Алма-Ата, который обходится в $10 тыс., и маршрут Киев — Пекин, чья стоимость составляет $15 тыс.

Специалист считает, что если Украина не сможет договориться с Россией о возможности авиасообщений, рейсы украинских компаний будут постепенно отменяться или вовсе закрываться, а количество персонал сократится. Это приведет к уменьшению налоговых поступлений и ухудшением логистического климата.

Напомним, что запрет на полеты действует с октября 2015 года.

Ранее мы писали о том, что украинская компания "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома".

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