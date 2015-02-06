Набиуллина: несколько десятков компаний РФ готовятся к выходу на рынок

Глава ЦБ РФ рассказала о необходимости развития рынка.

Глава российского государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина рассказала о том, что несколько десятков компаний на территории нашей страны готовятся к выходу на внутренний рынок. Соответствующие данные чиновница из Центрального банка привела в ходе выступления на конференции "Российский фондовый рынок - 2025", организованной НАУФОР (Национальной ассоциацией участников фондового рынка). Эксперт пояснила участникам встречи, что сейчас эти предприятия ждут роста рынка.

Конечно, сейчас бросается в глаза пауза в IPO. Если у нас в 2023-2024 году был разгон размещений, то в этом году у нас только одно IPO, одно SPO. Наверное, это естественный процесс. Несколько десятков компаний, мы знаем, готовятся к размещениям... Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

В конце апреля ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых.

Фото и видео: RuTube / НАУФОР