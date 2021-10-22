Иран потребовал от пяти арабских стран компенсировать ущерб от агрессии

Амир Саид Иравани считает, что некоторые страны региона нарушили международные обязательства.

Иранское руководство потребовало от пяти арабских стран выплаты компенсаций за то, что их правительства стали соучастницами Израиля и США "в войне" против него. Соответствующее заявление журналистам местного новостного агентства Tasnimсделал постоянный представитель исламской республики при Всемирной организации Амир Саид Иравани.

Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий. Амир Саид Иравани, постпред Ирана в ООН

Иностранный дипломат из тегерана заметил, что пояснил, упомянутые государства власти считают соучастниками Израиля и США в их вооруженном конфликте. Таким образом страны региона нарушили свои обязательства перед исламской республикой. Однако в Иране не уточнили, о каких именно действиях ведется речь.

