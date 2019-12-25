Иран отказал Украине в допросе подозреваемых по делу сбитого Boeing

Евгений Енин рассказал о том, что Тегеран не заинтересован к тому, чтобы допускать украинских коллег к расследованию трагедии.

Иран отказал Украине в допросе подозреваемых по делу сбитого пассажирского лайнера Boeing 737. Об этом в эфире местного телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы МВД Евгений Енин. По словам чиновника, Тегеран не допускает киевских специалистов к расследованию.

Наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам очень важно знать и понимать все обстоятельства трагедии. Иранская сторона просто не допустила украинских следователей к допросу подозреваемых в катастрофе самолета Евгений Енин, заместитель главы МВД Украины

По мнению чиновника, заинтересованность в сотрудничестве с украинскими коллегами по выяснению всех обстоятельств трагедии скажется на размере компенсации, которую выплатит Иран. Ранее руководитель Центральной страховой организации Ирана Голямреза Солеймани объяснил, что Тегеран планирует выплатить компенсацию только семьям жертв авиакатастрофы. При этом страна отказывается возмещать убыток из-за упавшего самолета. В Иране считают, что деньги по данной статье должна выплатить страховая компания.

Роухани надеется, что США вернутся к выполнению международных обязательств.

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