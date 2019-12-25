Роухани надеется, что США вернутся к выполнению международных обязательств

В Иране прокомментировал проведенные в США президентские выборы.

Хасан Роухани выразил надежду, что США вернутся к выполнению своих международных обязательств. Об этом президент Ирана рассказал в субботу. По мнению политика, те, кто вводит ограничения, осознают неправильность выбранного пути. Он добавил, что санкции не приведут этих людей к желаемой цели.

Мы надеемся, что...опыт трех последних лет послужит им уроком, и новое правительство США примет исполнение законов и соглашений и вернется к своим обязательствам Хасан Роухани, президент Ирана

Глава Ирана рассказал, что нация продолжает терпеть и сопротивляться до тех пор, пока вторая сторона не вернется к взятым на себя обязательствам по заключенным соглашениям.

Иран: Карабах должен быть возвращен Азербайджану мирно.

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