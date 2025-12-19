Иран опроверг сообщения о тысячах погибших

Исмаил Багаи сообщил о том, что на Западе публикуют дезинформацию о ситуации в Иране.

Официальный представитель иранского министерства по иностранным делам Исмаил Багаи опроверг заявления западных СМИ о 30 тысячах погибших на территории страны в ходе протестов в исламской республике. Соответствующий комментарий дипломат сделал через социальные сети.

Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана? Им, однако, не удалось, и теперь они пытаются распространять такие фейки в СМИ. Воистину злодейски! Исмаил Багаи, пресс-секретарь МИД Ирана

Напомним, что в международной прессе ранее распространилась информация о том, что более 30 тысяч человек стали жертвами массовых протестов в исламской республике. В пятницу, 23 января, глава внешнеполитического ведомства в Тегеране Ирана Аббас Аракчи заявил общественности о том, что в результате недавних вооруженных беспорядков погибли три тысячи 117 человек. Акции протеста начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. Затем шествия переросли в беспорядки, направленные против действий властей. Активисты достигли пика в реакции после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В СМИ сообщили, что в Иране перестал работать интернет. Также сообщалось о жертвах как со стороны силовых структур, так и со стороны участников волнений. Правительство обвинило США и Израиль в организации этих беспорядков. А 12 января местные чиновники заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

