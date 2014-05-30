В стране выпущена тестовая партия препарата.

Иран начал производство "Спутника V".Об этом сообщили представители Российского фонда прямых инвестиций. По данным специалистов, на территории страны Ближнего Востока изготовлена тестовая партия препарата для профилактики коронавируса, разработанного НИЦ имени Гамалеи. Выпуск доз производится на базе местного предприятия Actoverco

РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Ирана, объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". сообщение РФПИ

Напомним, что Тегеран является первым государством Ближнего Востока, на котором осуществлено производство российской вакцины от ковида. Препарат будет использоваться на территории страны в рамках национального плана по вакцинации граждан.

Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот.

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