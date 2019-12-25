Препаратом будут ревакцинировать население.

Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" поступили в гражданский оборот. Об этом журналистам рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По информации от чиновника, уже до конца месяца ожидается поступление порядка 2,5 млн доз препарата для использования его местным населением.

Спутник Лайт" будет применяться преимущественно для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Представитель системы здравоохранения России заметил, что сейчас в крупных мегаполисах медики фиксируют быстрый рост числа новых пациентов с коронавирусом. Поэтому Мурашко призвал сограждан как можно быстрее прививаться от инфекции.

Минздрав России разрешил беременным прививаться вакциной "Спутник V".

Фото: Минздрав России