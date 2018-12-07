Иосиф Пригожин высказался по поводу избиения сына Стаса Пьехи

На ребенка накинулась жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Она схватила мальчика и швырнула его.

Продюсер и близкий друг семьи певца Стаса Пьехи Иосиф Пригожин высказался по поводу избиения семилетнего сына певца. По словам Пригожина, он пришел в ярость от этой информации, передает 5-tv.ru.

То, что произошло с его ребёнком, меня трясёт аж просто самого. Если бы она попала мне под руки, я бы, вот честно, несмотря на то что она баба, шарахнул ей точно по башке! возмутился продюсер

Пригожин уверен, что таким, как жена футбольного судьи Владислава Безбородова, нужно устраивать "публичные порки", чипировать и сажать в тюрьму.

Это просто зверина какая-то, животное для меня! Мы своим примером воспитываем людей. Я не знаю, кто там у нее муж. Считаю, что он должен просто головой об стену ее ударить. жестко высказался Пригожин

Ранее мы писали, что бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии избитого сына.

Фото: prigozhin_iosif / Instagram