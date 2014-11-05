Иордания назвала Россию одним из основных туристических рынков

Имад Хджазин сообщил о надеждах Иордании на путешественников из России.

Иордания считает российский рынок целевым и одним из основных в туристическом секторе и готова предложить разнообразные виды отдыха. Соответствующее заявление сделал в интервью для журналистов информационного агентства "РИА Новости" министр туризма в Иордании Имад Хджазин. Эксперт заметил, что большой популярностью у путешественников из России всегда пользовался город Акабе, расположенный на побережье Красного моря. В сфере культурного туризма иностранец упомянул Петру и Вади Рам.

Для нас Российская Федерация - это целевой рынок, один из основных. У нас есть несколько направлений туризма. Например, место крещения Христа на реке Иордан, где действует российская церковь и паломнический дом, который в свое время почтил своим присутствием президент Владимир Путин. Мы рассчитываем на развитие религиозного паломничества. Имад Хджазин, глава минтуризма Иордании

Напомним, что главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр по иностранным делам Иордании Айман ас-Сафади подписали совместное соглашение об отмене визовых требований между странами. До начала пандемии коронавирусной инфекции туристический поток из России в Иорданию достиг рекордных показателей. В 2019 году эту страну посетили около 62 тысяч россиян, что сделало Москву одним из ключевых игроков для иорданского направления. Однако после пандемии показатели значительно снизились. Речь идет о том, что в 2023 году Иорданию посетили лишь 24 тысячи россиян. Показатель почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50 процентов больше, чем фиксировался годом ранее.

Фото: pxhere.com