Полное оснащение веток метро Петербурга интернетом подошло к концу

Последний этап предоставления пассажирам мобильной связи прошёл на "фиолетовой" линии.

В тоннелях Фрунзенско-Приморской ("фиолетовой") линии петербургской подземки появился мобильный интернет. Таким образом, городской метрополитен стал полностью оснащён мобильной связью. Об этом сообщает ТАСС.

Также оснащение частично затронуло зелёную ветку. Пассажиров обеспечат интернетом за счёт распределенной антенной системы ADAS (Active Disctributed Antennas Systems), позволяющей гарантировать надежность и бесперебойность сигнала даже на самых глубоких станцияхю

По словам вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина, за период 2021-2022 г.г. удалось построить инфраструктуру, необходимую для оказания качественных услуг сотовой связи в метрополитене.

Ранее мы сообщили о том, что муринские депутаты просят решить ситуацию с "заторами" на станции "Девяткино".

Фото: Piter.TV