Муринские депутаты просят решить ситуацию с "заторами" на станции "Девяткино"

Станция не справляется с количеством пассажиров.

Жители Мурино недовольны очередями, которые образуются на вход на станцию метро "Девяткино". Местные совет депутатов просит начальника метрополитена Евгения Козина разобраться в ситуации.

В час пик большие скопления людей наблюдаются перед турникетами. Станции явно требуется увеличение пропускной способности. При этом есть аспект, который можно было бы разрешить уже сейчас, считают депутаты. Сейчас оплатить проезд картой "Мир" можно только на двух турникетах.

Попросили руководство метрополитена подключить возможность оплаты картой "Мир" на всех турникетах в метро "Девяткино". говорится в сообщении.

Ранее Piter.tv писал о том, что в районе "Чернышевской" запустили дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро.

Видео: Telegram / Чат жителей Мурино