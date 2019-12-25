Интерес ко вторичному жилью в Петербурге может угаснуть в феврале 2021 года

Рост интереса связывают с с реализацией отложенного спроса на недвижимость.

Эксперты проанализировали рынок и заявили, что в сентябре текущего года интерес на вторичную недвижимость в Петербурге вырос на 15%, а за девять месяцев количество запросов от покупателей возросло на 55%.

По прогнозам специалистов, ситуация изменится в следующем году. По всей видимости, рост интереса возник из-за реализации отложенного спроса. А его, в свою очередь, связывают с пандемией коронавируса. Руководитель компании "Только Лучшая Недвижимость" Алексей Лякин отмечает, что отложенный спрос реализовывается сейчас в полной мере. Кроме того, снизились ставки по ипотеке. Опасаясь девальвации валюты, россияне решаются вложить накопления в недвижимость.

Ажиотаж снизится в феврале 2021 года.

Ранее мы писали, что с начала 2020 года скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза.

Фото: Piter.TV