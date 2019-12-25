Instagram вернет хронологическую ленту

Адам Моссери рассказал о возвращении приложения к новостной ленте, которая была до 2016 года.

Социальная сеть Instagram вернет важную функцию - хронологическую последовательность в ленте новостей. К такому варианту работы приложение вернется уже в первом квартале 2022 года. Такие сведения глава компании Адам Моссери презентовал во время слушаниях а американском Сенате.

Instagram перешел на алгоритмическую ленту вместо хронологической еще в 2016 году. Реакция пользователей на данное обновление остается неоднозначной. Руководителю соцсети законодатели задали вопрос о том, должны ли пользователи иметь возможность использовать сервис без "манипулирования алгоритмами".

В настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты, которую надеемся запустить в следующем году... Я бы хотел назвать конкретный месяц прямо сейчас, но пока мы нацелены на первый квартал следующего года. Адам Моссери, глава Instagram

Эксперт добавил, что соцсеть на протяжении нескольких лет проводит эксперименты по способам предоставления клиентам большего доступа и контролю над приложением. В частности, разработана такая функция как "Избранное". В ней показываются учетные записи, которые могут показываться в ленте первыми.

Instagram тестирует функцию оповещения о необходимости перерыва при просмотре ленты.

Фото: Twitter / Adam Mosseri

