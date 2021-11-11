Instagram тестирует функцию оповещения о необходимости перерыва при просмотре ленты

Take a break будет доступен для всех пользователей с декабря.

Социальная сеть Instagram проводит тестирование нового инструмента, который позволит уведомлять пользователя сервиса о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. Такое заявление подписчикам сделал руководитель приложения Адам Моссери в собственном аккаунте в Twitter.

На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break. Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени. Адам Моссери, глава Instagram

Специалист уточнил, что в случае успешного тестирования услуги, воспользоваться ей можно будет уже в декабре 2021 года. На данный момент доступ к этой функции открыт только для ограниченного круга клиентов приложения.

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Фото и видео: Twitter / Adam Mosseri