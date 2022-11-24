Инспекторы МАГАТЭ провели замеры на ЗАЭС после обстрела ВСУ

Радиационный фон на объекте сохраняется в пределах нормальных показателей.

Инспекторы МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) провели дозиметрические замеры на территории Запорожской атомной электростанции после обстрела Вооруженных сил Украины. В результате специалисты установили, что радиационный фон на режимном объекте остается в норме. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал сотрудник "Росэнергоатома" Дмитрий Шевченко.

Представители МАГАТЭ после обстрела осмотрели повреждения территории ЗАЭС и провели замеры. Их приборы не показали отклонений фона от нормы. Дмитрий Шевченко, представитель "Росэнергоатома"

Напомним, что ЗАЭС находится на левом берегу реки Днепр, около города Энергодар. АЭС считается самой крупной по количеству энергоблоков и установленной мощности в европейском регионе. Каждый из шести блоков рассчитывает мощность по 1 гигаватту.

Замгенсека ООН заявила о необходимости прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости