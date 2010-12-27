Возбуждено дело против пьяного сотрудника ДПС, напавшего на пенсионера

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Петербургского инспектора ДПС уволили с должности за избиение пожилого мужчины. Пострадавший отделался швами на ногах, гематомами По его словам, представитель закона находился в состоянии алкогольного опьянения и напал на него с палкой. В преступлении обвиняется Олег Аронов. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Пострадавший рассказал, что написал заявление сразу после того, как вышел из больницы. Сын 82-летней жертвы рассказал, что бывший инспектор ГИБДД напал на его отца без причины. Пенсионер не ожидал атаки. Он возвращался с процедур в военном госпитале. Ему удалось отойти от учреждения несколько метров. В какой-то момент подозреваемый вышел из припаркованного автомобиля и начал избивать старика. Следствие считает, что нарушитель использовал для этого не палку, а трость. Когда тот упал, злоумышленник сел в машину и уехал. Позже этот же 26-летний мужчина удушил школьника на Артиллерийской улице в Пушкине. Мальчик выжил, родители отказались от претензий в отношении экс-сотрудника ДПС.

Ранее Piter.tv писал о том, что следствие просит помощи в установлении личности серийного душителя пенсионерок.

Фото: Piter.tv