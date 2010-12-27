Полиция проверит коллегу, показавшего борцовский прием на ребенке

Появились подробности нападения, в котором оказался замешан оперативник.

Полиция Петербурга проверяет информацию о том, что их коллега напал на школьника. По данным "Фонтанки.ру", сейчас сотрудника правоохранительных органов подозревают в том, что он создал конфликтную ситуацию во дворе дома 25 по Артиллерийской улице. Предположительно мужчина был в нетрезвом состоянии. Местные жители рассказали, что он вышел из кроссовера Ssang Yong и избил двух петербуржцев. В этот момент с пострадавшими находился семиклассник. На нем оперативник отработал удушающий прием.

В МВД по региону отметили, что полицейский отказался от медицинского освидетельствования. Если вину Олега Аронова докажут, то его уволят из органов и будут судить. на данный момент известно, что дебошир задержан. В день инцидента он приехал к своей невесте. Однако встретиться с ней у него получилось уже только в отделении полиции. Имя хулигана журналисты узнали благодаря его бывшему тестю, который числится владельцем того автомобиля "Санг Йонг".

В отношении него проводится проверка. Также проверяется информация о конфликте с участием указанного полицейского. прокомментировали в ведомстве

После нападения школьник быстро оправился. Ему дали выпить валерьянки в медпункте, после чего он отправился на школьную олимпиаду по обществознанию.

Ранее Piter.tv писал о том, что организатор свалки на Советском проспекте получил многотысячный штраф.

Фото: Piter.tv

