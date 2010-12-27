Организатор свалки на Советском проспекте получил многотысячный штраф

О результатах административного расследования заявили в комитете по природопользованию Петербурга.

Ранее комитет обнаружил несанкционированную свалку на Советском проспекте. Теперь в ее появлении найден виновный. По итогам расследования, стартовавшего в июне этого года найдено юрлицо-нарушитель. Компания, виновная в появлении свалки ремонтировала магазин "Л"Этуаль" на проспекте Стачек.

Организацию привлекли к административной ответственности – теперь она обязана заплатить штрафы на общую сумму в 420 тысяч рублей. Нарушители признали свою вину.

Ранее мы сообщали о том, как на Суздальском проспекте спасатели сняли с дерева агрессивного енота.

Фото: Piter.TV