Организатор свалки на Советском проспекте получил многотысячный штраф

Ранее комитет обнаружил несанкционированную свалку на Советском проспекте. Теперь в ее появлении найден виновный. По итогам расследования, стартовавшего в июне этого года найдено юрлицо-нарушитель. Компания, виновная в появлении свалки ремонтировала магазин "Л"Этуаль" на проспекте Стачек.
Организацию привлекли к административной ответственности – теперь она обязана заплатить штрафы на общую сумму в 420 тысяч рублей. Нарушители признали свою вину.
Ранее мы сообщали о том, как на Суздальском проспекте спасатели сняли с дерева агрессивного енота.
Фото: Piter.TV
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