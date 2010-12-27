На Суздальском спасатели сняли с дерева агрессивного енота

На Суздальском проспекте с дерева сняли напуганного енота. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Животное у дома 73 по Суздальскому проспекту обнаружили очевидцы. По указанному адресу выехали спасатели и инспекторы Комитета по природопользованию. Владельца енота не нашли, при спасении животное вело себя очень агрессивно.
Енота определили в Фонд помощи животным "Велес" для дальнейшего обследования ветеринарами.
Побег из Енотовиля: еноты вскрыли замок и сбежали из дома.
Фото: ВК/ Комитет по природопользованию
Обсуждение ( 0 )