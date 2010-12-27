На Суздальском спасатели сняли с дерева агрессивного енота

Енота определили в Фонд помощи животным "Велес".

На Суздальском проспекте с дерева сняли напуганного енота. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Животное у дома 73 по Суздальскому проспекту обнаружили очевидцы. По указанному адресу выехали спасатели и инспекторы Комитета по природопользованию. Владельца енота не нашли, при спасении животное вело себя очень агрессивно.

Енота определили в Фонд помощи животным "Велес" для дальнейшего обследования ветеринарами.

Побег из Енотовиля: еноты вскрыли замок и сбежали из дома.

Фото: ВК/ Комитет по природопользованию