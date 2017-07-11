Побег из Енотовиля: еноты вскрыли замок и сбежали из дома

В Петербурге открыли новое пространство для енотов. Команда PITER.TV посетила локацию и познакомилась со "сбежавшими енотами".

Енотовиль на Садовой улице стал просторнее, в нем открыли новый "дом" для маленьких зверьков. Комната со специальным оборудованием, игрушками, бассейном и гамаком теперь принадлежит коммуне енотов-полоскунов.

Они воспитаны человеком, поэтому мы для них все еноты, а не люди. Кто-то нам достался, кого-то дарили, кого-то покупали из питомников. На моей голове сидит сейчас Крошка. Это единственный в Петербурге енот с голубыми глазами, она здесь вожак стаи,потому что у енотиков жесткий матриархат. Главные именно девчонки. Александра, инструктор "Енотовиля"

Крошка попала в Енотовиль в плохом состоянии. Была большая вероятность, что не выживет, но сотрудники центра позаботились о ней и сейчас с малышкой все хорошо.

Всего в этой коммуне 5 енотов родом из Северной Германии – Крошка, Йока, Клевер, Лич и Винчик. Они на 30% меньше своих североамериканских братьев. К ним систематически приходит закрепленный ветеринар и проверяет состояние малышей. У каждого енота есть паспорт и документы о прививках. Инструкторы Енотовиля уверяют - бояться не нужно.

Прямо перед переездом в новую комнату, эти малыши устроили настоящий побег.

Была у нас ситуация, что мы на ночь закрыли на щеколдочку енотиков, а щеколда оказалось не очень хорошей. И дверка там немножко от косяков отходила. Они ее расшатали до такой степени, что ручка от щеколды отвалилась. А там дело за малым - ращатать еще сильнее и дверь полностью открылась. А так как шел ремонт, там рядышком стояли ветки палки для украшения помещений и онипо этим веткам и палкам забрались под потолок. Всю ночь енотики гуляли под потолком, разрушили конечно многое, но самое главное - никто из них никак не пострадал. Мыв сех их доставали из под потолка, кого-то выпиливали из стены - Клевера, например. Александра, инструктор "Енотовиля"

Еноты – любопытные существа. Именно поэтому продолжительность жизни енотов – в дикой природе – 5 лет, а рядом с человеком до 25 лет. Любимое занятие – грызть

Всего в Енотовиле 2 коммуны: старшая – американские, младшая – северогерманские еноты. Уже совсем скоро, 25 августа Енотовилю исполнится 3 года.

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