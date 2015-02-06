В Ленинградском зоопарке рассказали, как спасаются от жары еноты Фунтик и Молли

В Петербург пришла жаркая погода: 27 июня Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности. В некоторых районах города столбики термометров показали до +30 градусов. По случаю в пресс-службе Ленинградского зоопарка показали, как проводят свое время в жару еноты Фунтик и Молли.
Сотрудники учреждения подготовили для енотов интересную игрушку – бутылку с водой, в которой плавают в разных емкостях креветки и абрикосы с черешней.
Енотам понравилось не только лакомство, но и возможность залить половину вольера водой. Мы их полностью понимаем!
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке самке белоруких гиббонов Габине исполнилось 20 лет.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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