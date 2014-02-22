В Ленинградском зоопарке самке белоруких гиббонов Габине исполнилось 20 лет

В честь праздника для гиббонов подготовили мороженое из фруктов и овощей, торт-желе из йогурта, бананов и грецких орехов.

Самке белоруких гиббонов Габине из Ленинградского зоопарка 26 июня исполнилось 20 лет. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Габина приехала в Петербург в 2011 году из чешского зоопарка в пару к самцу Персею. Чаще эти приматы образуют пары на всю жизнь, поэтому подходят к выбору очень тщательно. Габина понравилась Персею, и вот уже 13 лет они радуют сотрудников и посетителей зоопарка "своими нежными отношениями и регулярным потомством".

В честь праздника для гиббонов подготовили мороженое из фруктов и овощей, торт-желе из йогурта, бананов и грецких орехов. Для красоты его украсили съедобными цветами – липой, цикорием, шиповником и ромашкой.

Первым к праздничному угощению подошел отец семейства Персей, вскоре к нему присоединились Габина и Одиссей. Нам кажется, что им очень понравился такой сюрприз! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее самке тамарина Каролине исполнилось 19 лет.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка