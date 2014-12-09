Самке тамарина Каролине из Ленинградского зоопарка исполнилось 19 лет

Буроголовому тамарину по имени Каролина из Ленинградского зоопарка 23 июня исполнилось 19 лет. Этот вид приматов в природе живет примерно до 15 лет, именно поэтому именинница является рекордсменкой, отметили в пресс-службе учреждения.
В День рождения Каролина получила одно из своих самых любимых лакомств – зофобасов. Этот день она проводит в кругу своих детей и разделила с ними вкусное угощение.
Правда, подойти к коробочке семейство тамаринов решилось не сразу. Все дружно долго смотрели со стороны, тихонечко подкрадывались, чтобы убедиться, что все безопасно. Но, конечно, в итоге все личинки были съедены, ни одна не осталась без внимания буроголовых тамаринов.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее в Ленинградском зоопарке в День жирафа показали грациозную Соню.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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