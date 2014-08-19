В Ленинградском зоопарке в День жирафа показали грациозную Соню

В этом году Соне исполнилось 22 года.

Сегодня, 21 июня, отмечается Всемирный день жирафа. По случаю в пресс-службе Ленинградского зоопарка показали Соню.

В этом году Соне исполнилось 22 года. Все это время самка жирафа радует посетителей и сотрудников учреждения, демонстрируя свою грацию и красоту.

Отмечается, что жирафы обитают в Африке, так что в теплые или жаркие дни им наиболее комфортно. Но не секрет, что в дикой природе африканские копытные попадают под дождь очень часто. Поэтому пусть вас не удивляет Соня, прогуливающаяся под дождем. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее черные макаки из Ленинградского зоопарка получили новое обогащение среды обитания – кормушку.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка