Черные макаки из Ленинградского зоопарка получили новую неустойчивую кормушку

Для того, чтобы имитировать добычу пищи, кормушка специально сделана неустойчивой.

Черные макаки из Ленинградского зоопарка получили новое обогащение среды обитания – кормушку. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения 18 июня.

Сегодня счастливчиками, получившими новое обогащение среды обитания, стали черные макаки. Наши сотрудники подготовили для них интересную кормушку. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Для того, чтобы имитировать добычу пищи, кормушка специально сделана неустойчивой. Питомцы должны не только найти еду, но и постараться удержать равновесие во время поиска.

Обогащение среды обитания питомцев является важнейшей частью работы зоопарков, которая необходима для полноценного развития животного, предотвращения заболеваний и интересной жизни. Именно поэтому сотрудники петербургского учреждения регулярно придумывают что-то новое для своих подопечных.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка