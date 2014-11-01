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День крокодила отмечают в Ленинградском зоопарке

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В зоопарке решили отметить этот день, рассказав о жизни одного из своих обитателей – нильского крокодила по имени Тотоша.

17 июня отмечается Всемирный день крокодила. Этот праздник был учрежден с целью привлечения внимания общества к угрозе исчезновения этих хищников, вызванной деятельностью человека, сообщили в пресс-службе зоопарка.

В зоопарке решили отметить этот день, рассказав о жизни одного из своих обитателей – нильского крокодила по имени Тотоша.

Основу рациона Тотоши составляет рыба. В фильмах и мультфильмах крокодилы часто изображаются поедающими крупных животных: антилоп, зебр и львов. Однако на самом деле рыба составляет большую часть их рациона. Поэтому и в нашем зоопарке Тотоша в основном питается рыбой. Для разнообразия сотрудники добавляют в его рацион говядину, курицу и индейку.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке свой День рождения отпраздновала игрунка Зира.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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