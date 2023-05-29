В Ленинградском зоопарке свой День рождения отпраздновала игрунка Зира

Ей исполнилось 7 лет.

Накануне свой День рождения в Ленинградском зоопарке отпраздновала золотистоголовая львиная игрунка Зира. Ей исполнилось 7 лет, сообщили в пресс-службе учреждения 11 июня.

Для именинницы подготовили ее любимые угощения: насекомых и фрукты. Цветы клевера стали не только вкусным, но и красивым дополнением праздничного стола.

По словам киперов, Зира очень скромная и пугливая, но последнее время иногда начала проявлять свою более бойкую сторону. Игрунка очень любит "поговорить", что вы можете услышать на видео. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Зира получила свое имя не просто так. Отмечается, что золотистоголовые игрунки обладают своеобразным пряным запахом. Так, двух ее бывших партнеров звали Шафран и Анис.

Ранее Ленинградский зоопарк показал любящую семью японских макак.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка