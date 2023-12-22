Ленинградский зоопарк показал любящую семью японских макак

Опытная мама Миа уделяет достаточно внимания всем своим детенышам, никого не оставляя в стороне.

В День защиты детей, 1 июня, в пресс-службе Ленинградского зоопарка показали семейство японских макак.

Дети – это цветы жизни, так пусть они будут самыми яркими и красивыми! Пусть детские глаза всегда светятся от радости, а сердца наполнены любовью! Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что малышам японских макак повезло с любящими родителями: опытная мама Миа уделяет достаточно внимания всем своим детенышам, никого не оставляя в стороне. В этой семье много нежности, заботы и трепета.

Но, конечно, никто не забывает про строгость, ведь она тоже иногда очень важна. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что козочка Ириска из Ленинградского зоопарка "поймала дзен" на спа-процедурах.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка