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Ленинградский зоопарк показал любящую семью японских макак

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Опытная мама Миа уделяет достаточно внимания всем своим детенышам, никого не оставляя в стороне.

В День защиты детей, 1 июня, в пресс-службе Ленинградского зоопарка показали семейство японских макак.

Дети – это цветы жизни, так пусть они будут самыми яркими и красивыми! Пусть детские глаза всегда светятся от радости, а сердца наполнены любовью!

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Отмечается, что малышам японских макак повезло с любящими родителями: опытная мама Миа уделяет достаточно внимания всем своим детенышам, никого не оставляя в стороне. В этой семье много нежности, заботы и трепета. 

Но, конечно, никто не забывает про строгость, ведь она тоже иногда очень важна.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что козочка Ириска из Ленинградского зоопарка "поймала дзен" на спа-процедурах. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: день защиты детей, ленинградский зоопарк, японские макаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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