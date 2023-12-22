Козочка Ириска из Ленинградского зоопарка "поймала дзен" на спа-процедурах

Семилетней камерунской козочке Ириске в Ленинградском зоопарке устроили спа-процедуры. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе учреждения.
Козочка очень любит, когда ее чешут щеточкой. Сегодня она точно словила дзен.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Козочкам иногда сложно почесать себя, поэтому на помощь приходят сотрудники зоопарка. Такие спа-процедуры нравятся животным, однако они все равно контролируют процесс, поворачивая голову той стороной, где необходимо потереть щеткой.
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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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