Шея жирафа не только гибкая, но еще и очень длинная.

Сетчатый жираф Соня из Ленинградского зоопарка продемонстрировала гибкость своей шеи. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе учреждения.

Также отмечается, что шея жирафа не только гибкая, но еще и очень длинная, при этом в ней всего семь позвонков – как у человека и других млекопитающих.

Такая длина – результат эволюции рода "жирафы" и его приспособления к изменяющимся условиям среды обитания. За миллионы лет у жирафов выработалась эта замечательная особенность, которая служит для множества целей. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Самая известная из этих целей – добыча самых сочных листиков с верхушек деревьев.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка