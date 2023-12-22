Сетчатый жираф Соня из Ленинградского зоопарка продемонстрировала гибкость своей шеи. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе учреждения.
Также отмечается, что шея жирафа не только гибкая, но еще и очень длинная, при этом в ней всего семь позвонков – как у человека и других млекопитающих.
Такая длина – результат эволюции рода "жирафы" и его приспособления к изменяющимся условиям среды обитания. За миллионы лет у жирафов выработалась эта замечательная особенность, которая служит для множества целей.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Самая известная из этих целей – добыча самых сочных листиков с верхушек деревьев.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке показали, как эму Василий Иванович задремал на солнце.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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